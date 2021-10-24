Санкт-Петербург, 24 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 73 году жизни скончался известный кинорежиссер, народный артист России Александр Рогожкин. Об этом сообщает ТАСС.

Tobias Wrzal Кино

Рогожкин в 1972 году окончил исторический факультет ленинградского государственного университета по специальности «историк-искусствовед», некоторое время работал по специальности.

В 1981 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Свой дебютный полнометражный фильм снял в 1981 году.

В 1996 году удостоился звания заслуженный деятель искусств России, в 2004 году стал народным артистом России.