Новосибирск, 24 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Новосибирские пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме в Ленинском районе города. Для спасения троих детей из горящей квартиры понадобилась пожарная автолестница. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Vk@vktver Пожар

«24 октября около 18:20 (время местное) пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании на балконе в девятиэтажном доме по улице Троллейная. В течение пяти минут первые пожарные расчеты были на месте вызова, где из окна квартиры на пятом этаже шёл густой чёрный дым. Звенья газодымозащитной службы проникли в горящую квартиру через подъезд и через балкон по автолестнице. Вскрыв горящую квартиру, сотрудники МЧС России обнаружили троих детей, которых спасли по автолестнице с балкона в безопасную зону на улицу и передали бригаде скорой помощи. Медики, осмотрев детей, предварительно 5, 7 и 8 лет, госпитализировали пострадавших в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения», — уточнили в ведомстве.

По оперативной информации, в квартире, где произошло возгорание, были повреждены обои в коридоре, закопчены стены в кухне. Общая площадь пожара — 18 квадратных метров. Всего были эвакуированы 19 человек, в том числе четверых детей.

Причина пожара устанавливается.