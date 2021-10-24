Уфа, 24 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 1:1.

macblack Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Гамид Агаларов (пенальти). У гостей мяч забил Юрий Журавлев (автогол).

Отметим, что после двенадцати матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Футболисты «Рубина», в активе которых 16 баллов, находятся на девятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября футбольный клуб «Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 4:0.