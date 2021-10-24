Новосибирск, 24 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Новосибирске проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, тело которого было обнаружено в помещении «Бытового городка Бытовка 38». Об этом сообщает региональное управление СКР.

(сс) Guilherme Cunha На стройке

«24 октября в следственные органы регионального следственного управления поступило сообщение о том, что в помещении «Бытового городка Бытовка 38», расположенном на улице Немировича-Данченко, 160 в Кировском районе города Новосибирска, обнаружено тело 39-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что по адресу Немировича-Данченко, 160 в Новосибирске в настоящее время строится новая ледовая арена, которая должна быть готова к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023.

По данным редакции «НГС.Новости», это уже второй на этой неделе случай попадания строящегося ЛДС в криминальную сводку — 21 октября днём рабочие обнаружили труп неизвестного мужчины, лежащего в траншее «Горводоканала».