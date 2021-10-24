Санкт-Петербург, 24 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Исследование международной группы учёных показало, что главной причиной вымирания шерстистых мамонтов в Сибири стала нехватка пищи вследствие таяния льдов Арктики. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета.

Иван Шилов ИА REGNUM Мамонт

Сотрудники СПбГУ вместе с коллегами из США, Великобритании, Канады, Дании, Германии, Франции, Норвегии, Швеции и Китая провели исследование, позволившее уточнить причину вымирания мамонтов на территории современной Сибири 12 тысяч лет назад. Для этого учёные выполнили метагеномный анализ древней экологической ДНК более 1500 растений и животных возрастом до 50 тысяч лет. Остатки древней флоры и фауны с образцами ДНК были извлечены из льдов вечной мерзлоты со всей Арктики.

Учёные обнаружили, что после завершения ледникового периода сократилась биомасса растительности. Также после потепления места пастбищ мамонтов заняли деревья и водно-болотистые растения. Представители мегафауны не смогли быстро адаптироваться к этим изменениям.

«Мы показали, что изменение климата, в частности выпадение осадков, напрямую влияет на изменение растительности — люди вообще не повлияли на них», — подытожил один из авторов исследования, научный сотрудник кафедры зоологии Кембриджского университета доктор Ючен Ван.