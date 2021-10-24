Москва, 24 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Почти 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 24 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

(сс) Falcon® Photography Самолет

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Домодедово» задержано семь рейсов, еще семь отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 24 октября в Москве и в Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.