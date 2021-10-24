Ташкент, 24 октября 2021, 16:04 — REGNUM По данным на 17:00 местного времени (15:00 мск), на выборах президента Узбекистана проголосовало 71,8% зарегистрированных избирателей, сообщает ЦИК Узбекистана.
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«На выборах президента проголосовало 14 258 780 человек, что составляет71,8% от общего числа зарегистрированных избирателей», — говорится в сообщении.
Общее количество зарегистрированных избирателей составляет 19 миллионов 859 тысяч 127 человек.
Свои кандидатуры на выборах выставили все пять зарегистрированных политических партий.
За выборами наблюдают 971 международный наблюдатель, в том числе 631 от международных организаций и 340 — от зарубежных стран. Кроме того, зарегистрировано 53,7 тысячи наблюдателей от партий и 10,7 тысячи — от органов самоуправления граждан.