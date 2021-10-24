Руза, Московская область, 24 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В районе подмосковной Рузы потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Легкомоторный самолет

По его словам, ЧП произошло 24 октября в районе деревни Ватулино. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, которые находились на борту воздушного судна.

«Упал (в Подмосковье) высокоплан Аэропракт A-22», — уточнил источник.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.