Москва, , 15:49 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировало решение Государственного департамента США выдавать гражданам РФ американские визы в Варшаве. Соотвествующее сообщение Захарова написала сегодня, 24 октября, на своем телеграм-канале.

Напомним, что Госдеп приравнял граждан России к «бездомной национальности». Это означает, что США больше не выдают америкаские визы в самой России. Вместо этого гражданам РФ предложено получать визы в столице Польши — Варшаве.

Захарова считает, что решение Госдепа граничит с садизмом.

«Прочитала, что Государственный департамент внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию «бездомные национальности»… Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма», — пишет представитель МИД России.

Она назвала линию Госдепа, выбранную в отношении России «грязной» и указала на то, что американские дипломаты фактически разрушают свои же идеалы свободы.

«Неужели никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?» — пишет Захарова.

Также она подчеркнула, что речь идет не только о сокращении туризма и культурных обменов, это и прямой удар по семьям и родственникам.