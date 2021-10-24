Москва, 24 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Причиной трагедии на съёмках фильма «Ржавчина» в США стала халатность на уровне команды, работающей с реквизитом, сообщил актёр и кинорежиссёр Стивен Сигал в интервью Владимиру Соловьёву 24 октября на YouTube-канале «Соловьёв Live».

Gage Skidmore Стивен Сигал

Трагический инцидент на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» произошёл 21 октября. В ходе съёмок актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс.

Стивен Сигал рассказал, что подготовкой оружия для съёмок в фильме занимаются специалисты, называемые в Голливуде «оружейниками». Они передали оружие помощнику режиссёра, который отдал его Болдуину.

«Он [помощник режиссёра] затем отдал его Алеку и сказал, что из него безопасно стрелять. Такое предупреждение всегда делается… Галина погибла от того, что пистолет, который должен быть заряжен холостыми патронами, оказался заряжен боевыми патронами. И это, конечно, результат ужасной халатности», — заявил Сигал.

Он добавил, что при съёмках в качестве реквизита могут использовать обычное оружие, пригодное для стрельбы боевыми партнёрами. Поэтому люди, которые занимаются реквизитом, должны быть особенно осторожны при подготовке ружей и револьверов.