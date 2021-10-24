Токио, 24 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Российская гимнастка Ангелина Мельникова разочарована решением судей, не засчитавшим ей поворот во время исполнения вольных упражнений на чемпионате мира (ЧМ), проходящем в Китакюсю (Япония), из-за чего она в итоге не смогла выиграть в этой дисциплине. Об этом 24 октября рассказала сама спортсменка.

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«Мое разочарование очень велико, потому что мне судьи не дали полную базу, хотя у меня в жизни не было проблем с этим поворотом, который мне не засчитали», — приводит ее слова ТАСС.

Также спортсменка рассказала, что российская сторона подала протест по этому поводу, однако он не был принят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Ангелина Мельникова выиграла серебряную награду в вольных упражнениях на чемпионате мира (ЧМ) по спортивной гимнастике.