Токио, 24 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла серебряную награду в вольных упражнениях на чемпионате мира (ЧМ) по спортивной гимнастике, проходящем в Китакюсю (Япония). Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

geralt Гимнастика

Второй результат Мельниковой составил 14,000 балла. Первое место заняла представительница Японии Маи Мураками с результатом 14,066 балла, — третье у Лиэнн Вонг из США, набравшей 13,833 балла.

Еще одна российская гимнастка Владислава Уразова набрала 13,700 балла и заняла четвёртое место.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Ангелина Мельникова стала победительницей в индивидуальном многоборье, а 23 октября заняла третье место в опорном прыжке.