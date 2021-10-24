Москва, 24 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Кинорежиссёр Александр Рогожкин умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила кинокритик Ольга Шервуд на своей странице в социальной сети Facebook.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

Шервуд рассказал, что режиссёр умер 23 октября. Обстоятельства смерти не уточняются.

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценён», — отметила кинокритик.

Александр Рогожкин окончил Ленинградский государственный университет с дипломом историка-искусствоведа в 1972 году. Ещё на последнем курсе учёбы он начал работать художником на Ленинградском телевидении. В 1982 году Рогожкин окончил ВГИК.

Фильмография Рогожкина насчитывает несколько десятков полнометражных фильмов и телесериалов, включая популярный комедийный фильм «Особенности национальной охоты» и сериал «Улицы разбитых фонарей». Зачастую Рогожкин при работе над фильмом совмещал должности режиссёра, сценариста и монтажёра.

В 1996 году режиссёр был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ, в 2004 году — народного артиста России. Работы Рогожкина отмечены премиями «Ника», «Кинотавр» и «Золотой орёл».