24 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что компания Газпром может прекратить поставки голубого топлива в Молдавию.

Мирослава Романенко, , 15:44 — REGNUM Компания Газпром может прекратить поставки голубого топлива в Молдавию. Об этом, как передает ТАСС, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов. По словам представителя компании, Газпром остановит поставки газа в Молдавию, «если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года». Куприянов уточнил, что общая сумма задолженности Молдавии с учетом просрочки платежей составляет $709 млн.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала «112 Украина» и издания «Шарий.net». Многие отметили, что Молдавии пришло время платить по счетам. Были и те, кто напомнил об участии лидера Молдавии Майи Санду в так называемом саммите «Крымской платформы», который состоялся в августе 2021 года в Киеве.

«Хочешь в ЕС, готовься к европейским расценкам…» — пишет Александр К.

«Пусть им дедушка Сорос поможет!» — добавила Галя Г.

«Не плюй в колодец, из которого потом захочешь пить воду. Это русофобам на заметку». — написала Любовь О.

«Правильно! Долги надо отдавать», — отметила Elena P.

«Молдавия при СССР постоянно была на дотации! Привыкли? Отвыкайте! Сначала бабло, а потом газ, и уважение прихватите, да и тявкать на Россию нежелательно!..» — отреагировала Людмила К.

«Сперва деньги — потом газ», — написал Виктор К.

«Да как этот Газпром посмел? Они что, нюх потеряли? Обязаны бесплатно спонсировать всю Европу, ведь это же «вонючий» газ Мордора? Или я шо-то не понимаю, ведь обещали эту, зеленую энергетику, которая навсегда поможет избавится от огыдного сафкового (гадкого совкового — М. Р.) газа из РФ», — с сарказмом отреагировал Ярослав Г.

«Ну и что тут сверхъестественного? Классика жанра — вечером деньги, утром — стулья. Ребята, так работает рынок, на всем постсоветском пространстве именно за это боролись и все 30 лет только и делали, что пакостили РФ. За всё надо платить, а уж за газ и подавно», — добавила Люда С.

В молдавском парламенте Parlamentul Republicii Moldova

«Всё правильно. Хочешь товар — плати!» — отметила Раиса П.

«Участие в дебильной «Крымской платформе» аукнулось», — считает Инна Д.

«Правильно сделают, Газпром это в первую очередь бизнес, а не благотворительное общество. И остальным пример будет, чтоб меньше гавкали, пусть им их заморские хозяева помогают, они ж обещали, только обещать и умеют», — пишет Алексей К.

«Молдова должна Газпрому около 700 миллионов за предыдущие поставки. И еще просит скидку 50%. В Газпроме подумали и сказали: «Долг верните!». Теперь вы знаете, что такое «агрессивная» политика Газпрома…» — смеется Игорь Т.

«Пускай у Румынии попросят деньги отдать долги», — добавил Александр Л.

«Социализм кончился, начался капитализм. Пора привыкнуть. Пусть расскажут о своих бедах американцам», — написал Андрей В.

«Печально, что это отразится на простых людях», — отметил Алексей Г.

«Давно пора, а то на российском газе, который по дружбе Россия поставляла бывшим республикам, эти самые республики, не без помощи большой жабы из-за большой лужи, выстроили русофобские, пронацистские режимы», — написала Галина С.

«Платите по счетам, и ничего личного», — отреагировал Evginiy U.

«Крымская панель» (платформа — М. Р.) и русофобия очень дорого стоят. Наконец-то стали душить разных гадов», — подытожил Дмитрий О.

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