Москва, 24 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Эстонии Аннет Контавейт в финальном матче Кубка Кремля, который проходит в Москве. Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Екатерина Александрова

Спортсменка из России уступила эстонке в упорной борьбе в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 5:7.

Соперницы провели на корте 2 часа 25 минут. За это время Александрова подала навылет пять раз, шесть раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 4 из 11 возможных брейк-пойнтов. Ее оппонентка за этот же временной отрезок подала навылет пять раз, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов.

Отметим, призовой фонд турнира «Кубок Кремля» составил более $565 тыс.