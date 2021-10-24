В стационарах и на карантине находятся почти 17,4 тыс. кузбассовцев
Кемерово, 24 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1516 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает оперативный штаб региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находятся 17 378 человек», — говорится в оперативном сообщении.
Всего в регионе выявлено 61 610 случаев заражения коронавирусом, 58 669 человек выздоровели, 1425 пациентов скончались.