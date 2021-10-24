Кемерово, 24 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1516 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находятся 17 378 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 61 610 случаев заражения коронавирусом, 58 669 человек выздоровели, 1425 пациентов скончались.