Милан, Италия, 24 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» намерен продлить соглашение со своим датским защитником Симоном Кьером. Об этом 24 октября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Comfreak Футбол

По информации источника, миланский клуб намерен заключить с 32-летним футболистом контракт до 2023 года с опцией продления еще на сезон.

Также указывается, что руководство «Милана» уверено в том, что оно в ближайшие недели сможет продлить соглашение с игроком.

Отметим, в нынешнем сезоне Симон Кьер сыграл в составе «Милана» в семи матчах и не отличился в них никакими результативными действиями.