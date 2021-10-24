Москва, 24 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Память специалистов-ракетчиков, погибших при испытаниях и запусках, почтили 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосомса.

Главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин, первый главком РВСН

День памяти ракетчиков в России был установлен 24 октября согласно приказу главнокомандующего ракетными войсками стратегического назначения от 1999 года. В этот день в 1960 году на 41-й площадке полигона № 5 Министерства обороны СССР (космодром «Байконур») произошёл взрыв баллистической ракеты Р-16 из-за преждевременного запуска маршевого двигателя второй ступени.

В огне пожара, возникшего после взрыва, погибли 74 человека, включая первого главнокомандующего ракетными войсками СССР Митрофана Неделина. Ещё 49 человек получили ранения и ожоги разной степени тяжести.

24 октября 1963 года произошла ещё одна трагедия при испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Р-9А. В загазованной атмосфере вспыхнула искра, вызвавшая пожар в шахте стартовой позиции. Погибли 8 человек.

С тех пор 24 октября не проводятся ракетные запуски. Специалисты космодрома «Байконур» в этот день также прекращают все работы с ракетами и космическими аппаратами и возлагают венки к братской могиле на месте бывшей стартовой площадки Р-16.