Лион, Франция, 24 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лион» согласовывает условия личного контракта с иранским нападающим санкт-петербургской команды «Зенит» Сердаром Азмуном. Об этом 24 октября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Steindy Сердар Азмун

По данным источника, руководство «Лиона» предложило 26-летнему иранскому футболисту контракт сроком на четыре года.

При этом ранее стало известно, что «Леон» готов заплатить «Зениту» за трансфер игрока €7−8 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Сердар Азмун сыграл в составе санкт-петербургской команды в 12 матчах и отличился в них пятью забитыми голами. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.