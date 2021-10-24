Иркутск, 24 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В гостиничном бизнесе Иркутской области снижаются цены в виду окончания отпускного сезона. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Toursfera.ru Турция

Отмечается, в частности, что проживание в хостеле снизилось на 11%, а в гостинице 3* — на 5%. Поездка в Турцию в сентябре обошлась жителям Приангарья в 59 тыс рублей для одного человека на восемь дней, что на 21% дешевле аналогичной в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Приангарья сообщили, что с начала 2021 года Иркутскую область посетили 1,1 млн туристов.

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