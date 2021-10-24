Москва, 24 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Ограничение на присуждение пяти званий народного артиста России в год может быть убрано в ближайшее время, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на съезде Союза театральных деятелей России. Об этом сообщает ТАСС.

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В настоящее время в России ежегодно присуждается не более пяти званий «Народный артист РФ». Подобные ограничения распространяются и на присуждение других почётных званий.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам рассказал о подготовке доклада, в котором объясняется избыточность этого барьера. Этот документ будет направлен главе государства.

«На самом деле, если сейчас снять барьер в пять званий [народного артиста в год] — тогда искусство не потеряет, а, наоборот, приобретёт», — отметил Новиков.

Он добавил, что это решение поможет отметить заслуги артистов из регионов. Новиков подчеркнул, что на их долю должна приходиться хотя бы треть почётных званий.

Решение о присуждении звания «Народный артист РФ» принимает специальная комиссия, состоящая из народных артистов. Заседание финальной комиссии, как правило, проходит в марте каждого года.