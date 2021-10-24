Москва, , 14:21 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь российского лидера Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» вовсе не была конфронтационной. Об этом Песков заявил сегодня, 24 октября, в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, Владимир Путин не произносил конфронтационнуюю речь, он лишь дал понять, что Россия не собирается никого учить, но и просит не учить Москву.

«Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли — она совсем не была конфронтационной. И тем более… президент говорил не о конфронтации», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин выступил с довольно пространной речью на заседании клуба «Валдай». Глава государства затронул основные вопросы внутренней и внешней политики, а также обозначил ряд идеологем, которыми он руководствуется при управлении Россией.