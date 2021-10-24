Владивосток, 24 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб ЦСКА переиграл владивостокскую команду «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

В составе армейцев шайбами отметились Артём Сергеев (11-я минута) и Сергей Плотников (36-я, в большинстве).

Автором единственной шайбы «Адмирала» стал чешский защитник Либор Шулак (15-я).

Отметим, в следующем матче московский ЦСКА 26 октября встретится на выезде с командой «Амур», а «Адмирал» в этот же день примет у себя минское «Динамо».