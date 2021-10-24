Иркутск, 24 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года в Иркутской области отмечено повышение на 4,5% стоимости услуг в организациях культуры. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Цитата из к/ф «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Реж. Том Стоппард. 1990. Великобритания — США Театр

Известно, что цены на занятия в сфере физкультуры и спорта повысились на 4,4%. Посещение музеев обойдется теперь в 158 руб. (дороже на 10%), театров — 451 руб. (на 5%), кино — 240 руб. (на 4%).

Абонемент в бассейн на месяц стоит 1958 руб. (на 3%), а занятия в группах общефизической подготовки — 2285 руб.(на 6%) Кроме того, повысились цены на услуги в системе образования на 2,6%. Теперь обучение детей в частной школе обойдется родителям в 31 тыс. руб. в месяц (10%), получение среднего профессионального образования — 32 тыс. рублей за семестр, курсы иностранных языков — 277 руб./час. (7,7%), а дополнительные занятия для дошкольников. — 267 рублей/час (4,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за 9 месяцев 2021 года потребительские цены на товары и услуги выросли на 6,5%.

Читайте также: Обнародованы данные об инфляции в Иркутской области