Иркутск, 24 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Иркутской области из непродовольственных товаров в сентябре 2021 года наблюдался рост цен на осенне-зимнюю обувь. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

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Отмечается также, что ботинки мужские кожаные стали стоить дороже на 8,8%, кроссовки мужские из искусственной кожи — на 7,4%, туфли женские закрытые кожаные — на 4,3%, женские кожаные зимние сапоги — на 3,2%, ботинки детские для школьников — на 3,4%.

В связи с окончанием сезона на 1−2% снизились цены на триммеры электрические, роликовые коньки, резиновые сапоги для взрослых и детей, а так же женские босоножки, как из искусственной, так и из натуральной кожи.

Среди строительных материалов в сентябре продолжили расти цены на масляные краски (5%), рубероид (4%), еврошифер и кирпич (2%), но снизились цены на металлочерепицу (4%) и плиты древесностружечные (1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за 9 месяцев 2021 года потребительские цены на товары и услуги выросли на 6,5%.

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