Вашингтон, 24 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Телеканал CNN решил разобраться, почему роль президента России Владимира Путина на мировой арене столь сильно возросла. Для этого телеканал опросил ряд экспертов.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

Так, бывший командующий Силами обороны Эстонии маршал Рихо Террас считает, что Путин — опортунист, который готов добиваться своего любыми методами. К тому же, ему на руку играет разобщенность внутри военного блока НАТО.

«Каждый раз, когда появится возможность, он ею воспользуется. Это произошло на Украине, это произошло в Грузии. Он понимает только сильные послания, и если мы будем продолжать демонстрировать разобщенность, он ответит тем же. Он уличный боец. Запад пытается кататься на коньках по России, а Путин играет в хоккей», — сказал Террас.

Он также считает, что ситуацию существенно усугубляет зависимость Германии от российского газа.

Старший научный сотрудник Chatham House и автор книги «Как Россия добивается своего» Кейр Джайлз считает, что Запад просто не видит картину целиком, а сосредотачивается на отдельных инцидентах.

«Долгосрочная ошибка Запада заключается в том, что он рассматривает каждое враждебное действие как отдельный инцидент, но не видит общую картину России, у которой нет желания или интереса играть по его правилам», — сказал Джайлз.

Он считает, что Россия стала более «открытой и прямой», как в вопросе строительства своего газопровода «Северный поток — 2», так и в отношениях с Североатлантическим альянсом.