Иркутск, 24 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Иркутской области за 9 месяцев 2021 года потребительские цены на товары и услуги выросли на 6,5%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Яйца

Также отмечается, что сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре составил 100,49%, в том числе на товары — 100,83%, продукты питания (без алкогольных напитков) — 100,99%, алкогольные напитки — 100,11%, непродовольственные товары — 100, 83%, платные услуги — 99,3%.

«В сентябре многие производители подняли цены на яйца всех категорий, что вызвало рост розничных цен на 22,14%. Средняя цена на десяток яиц по области составила 74,8 рублей, по городам Иркутской области она варьировалась от 61 до 82 рублей», — пояснили статистики.

Также, по их словам, окончание сезона летних овощей ознаменовалось ростом цен на помидоры (21%), огурцы (13%) и зелень (3%). Цены на них составили 119 руб., 91 руб. и 479 руб. за килограмм соответственно.

Вместе с тем, ожидаемо подешевели сезонные овощи и корнеплоды: свекла (23%), капуста (19%), морковь (15%), картофель (14%) и лук (10%).

Как сообщало ИА REGNUM, за 8 месяцев 2021 года потребительские цены на товары и услуги в Иркутской области выросли на 7%.

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