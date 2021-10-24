Слюдянка, Иркутская область, 24 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Следственным управлением СК России по Иркутской области при взаимодействии с региональным управлением МВД России раскрыто жестокое убийство женщины в Слюдянке. Как сообщает 24 октября пресс-служба ведомства, обвинение предъявлено обвинение 49-летнему местному жителю.

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По версии следствия, в ноябре 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанёс множественные удары по голове и другим частям тела своей сожительнице. От полученных травм 40-летняя женщина скончалась на месте преступления.

Следователями СК и следователями-криминалистами установлено, что мужчина на протяжении пяти месяцев хранил тело женщины в кладовке, расположенной на территории участка. В апреле 2019 года он закопал его в огороде своего дома. До октября 2021 года об исчезновении женщины никто не знал. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Всего за 9 месяцев 2021 года раскрыто уже 34 убийства, совершённых в прошлые годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года следственными органами СУ СК России по Иркутской области было возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тайшета, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Мужчина взял девочку в задолжники, а когда ребёнка удалось вызволить, в подполье сарая с признаками насильственной смерти были обнаружены её родственники — 74-летняя бабушка и её 48-летний сын.

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