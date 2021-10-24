Вашингтон, 24 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Первый испытательный полёт ракеты-носителя Space Launch System (SLS) запланирован на 12 февраля 2022 года. Об этом сообщает портал Spaceflightnow.

NASA Kennedy Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида»

В октябре 2021 года специалисты американского аэрокосмического агентства NASA впервые провели общую сборку ракеты SLS с космическим кораблём Orion в Космическом центре Кеннеди в штате Флорида. Вскоре после этого они обозначили сроки первого испытательного запуска.

В качестве наиболее ранней даты возможного старта установлено 12 февраля 2022 года. Испытательная программа предусматривает перенос пуска на одно из двух дополнительных пусковых окон — в марте и апреле 2022 года.

Первый полёт ракеты SLS с кораблём Orino будет проходить без экипажа на борту. Планируется, что корабль будет выведен на орбиту вокруг Луны, где проведёт от четырёх до шести дней.

После завершения первого запуска в NASA начнут подготовку ко второму испытательному полёту. Эта миссия должна стать пилотируемой — на борту корабля будут находиться четыре астронавта.

Ракета-носитель SLS и корабль Orion разрабатываются для американской лунной программы «Артемида». Планировалось, что первый пилотируемый полёт на Луну в рамках этой программы будет проведён в 2024 году.

Позже в NASA признали, что им вряд ли удастся уложиться в эти сроки. В частности, первый испытательный полёт системы SLS должен был состояться в 2021 году.