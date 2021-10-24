Пекин, 24 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Российский конькобежец Семен Елистратов стал обладателем серебряной награды на этапе Кубка мира (КМ) по шорт-треку на дистанции 1000 м, который проходит в Пекине. Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Второй результат российского спортсмена составил 1 минуту 26,387 секунды.

Первым финишировал южнокорейский конькобежец Хван Дэ Хон с результатом 1 минута 26,020 секунды, третьим — Паскаль Дион из Канады с результатом 1 минута 26,621 секунды.

Напомним, накануне Семен Елистратов выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира в Пекине по шорт-треку на дистанции 1500 м.