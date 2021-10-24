Боровский, Тюменская область, 24 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Тюменской области сотрудников «Боровской» птицефабрики заставляют спать рядом с опасной продукцией. Об этом на YouTube-канале профсоюза птицефабрики вышло обращение председателя Фаузия Хисматуллина.

Www.youtube.com/watch?v=eDEiQdJBdU8 Фаузия Хисматуллина

По её словам, работников птицефабрики обязывают сверхурочно выполнять работу по ликвидации погибшей птицы, при этом никакой информации об опасности птичьего гриппа для человека руководство предприятия не сообщает.

«Людям на выходе блокировали пропуска, чтобы заставить их остаться. Никаких приказов по изменению распорядка работы никто не даёт. Составляют списки в ликвидационные бригады без подписи и согласия работников. Администрация говорит, если вас что-то не устраивает — заявление по собственному желанию на стол. Добровольно-принудительным ликвидаторам говорили о неделе вахты, а сейчас разговор идёт о трёх неделях. Рабочих заставляют жить на работе. Спальные места расположены в полуметре от яиц, которые также могут быть заражены. За смену 8 часов руководство обещает выплатить три тысячи рублей, но люди фактически работают по 14 часов. Людей запугивают подписанием документа о неразглашении», — сообщила Фаузия Хисматуллина.

Напомним, с 11 октября 2021 года на птицефабрике «Боровской» начался падёж птицы. На предприятии объявлен карантин по птичьему гриппу.