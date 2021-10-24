Санкт-Петербург, 24 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Dsto-spb.ru КАД Петербурга

ДТП произошло на 17-м километре внутреннего кольцаКАДв Санкт-Петербурге. Столкнулись два грузовых и четыре легковых автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.