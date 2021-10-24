Москва, 24 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Все новое, придающее прозрачность и удобство для избирателей, нужно учитывать и в российском законодательстве, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

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Парламентарий входит в состав делегации наблюдателей за выборами президента Узбекистана от СНГ.

Одна из особенностей кампании в Узбекистане — список избирателей непосредственно на участках для голосования, отметил Нилов.

Еще одно наблюдение — много молодёжи, и это учитывается.

«На избирательных участках на территории вузов устраиваются импровизированные выставки современных технологий. Тем самым привлекают внимание молодых людей к техническому образованию, к профессиям, преподаваемым в этих вузах. Неплохая мысль», — констатировал Нилов в телеграм-канале.