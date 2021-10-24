Иркутск, 24 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Минлеса Иркутской области планирует в 2022—2025 годах провести лесовосстановление в государственном заказнике «Туколонь», где в 2018 году обнаружили незаконную вырубку и по уголовному делу арестовали экс-главу ведомства Сергея Шеверду. Об этом сообщает телеграм-канал «Город Братск».

Байкальская природоохранная прокуратура В марте 2018 года природоохранной прокуратурой вскрыты факты уничтожения уникальной природы регионального заказника «Туколонь»

»В результате обследований выявлено, что на площади 325,4 га требуется проведение лесовосстановительных мероприятий <…> Их проведение запланировано на период с 2022 года по 2025 год», — пояснил временно замещающий должность первого заместителя министра лесного комплекса региона Роман Бакленев.

Ранее планировалось провести лесовосстановление в заказнике в 2020 и 2021 годах. В ведомстве пояснили, что работы не выполнили, так как по уголовному делу о незаконной вырубке проходят следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, заказник Туколонь входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц — серого журавля, черного аиста, клоктуна.

Громкий скандал участием чиновников Иркутской области случился в июне 2018 года. Вместо того чтобы охранять особо ценный лес и уникальную природу, чиновники из министерства лесного комплекса Иркутской области, филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Иркутской области» и ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» позволили вырубить 116 гектаров сплошным способом под видом санитарных (оздоровительных) рубок.

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6 июня 2019 года тогда ещё министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь».

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В начале апреля 2019 года шоумен и стилист Сергей Зверев опубликовал в Instagram впечатляюще видеокадры, на которых с высоты 800 метров видны границы вырубленного участка.

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