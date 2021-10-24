Сеул, , 13:15 — REGNUM Власти США призвали Корейскую Народно-Демократическую Республику прекратить ракетные испытания. Такие заявление сделал спецпредставитель США по Северной Корее Сунг Ким в ходе консультации в Сеуле со своим южнокорейским коллегой — спецпредставителем МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности Корейского полуострова Но Гю Доком.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Сунг Ким назвал недавний пуск баллистической ракеты с территории КНДР «провокацией». США призывают Пхеньян прекратить «контрпродуктивные» ракетные испытания и вернуться к диалогу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти КНДР 19 октября заявили об успешной испытании баллистической ракеты, которая была запущена с подводной лодки в сторону Японского моря.

Стоит отметить, что в последние месяцы КНДР активизировала испытания ракетногооружия. Так в начале октября было объявлено об успешном испытании новой зенитной ракеты. Также появились сообщения об испытании гиперзвукового оружия.