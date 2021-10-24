Москва, , 13:10 — REGNUM Около посольства Узбекистана в Москве собралась очередь из желающих проголосовать на выборах президента республики. Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время возле диппредставительства страны выстроилась очередь из более чем тысячи человек, которые хотят исполнить свой гражданский долг.

При этом ранее стало известно, что избирательные участки на выборах президента Узбекистана будут открыты в России в день голосования в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров рассказал, что явка избирателей на выборах президента страны по состоянию на 11:00 по местному времени (09:00 мск) превысила 33% и поэтому они признаны состоявшимися.