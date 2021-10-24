Москва, , 13:00 — REGNUM Правительство Российской Федерации приняло решение закрыть в период нерабочих дней федеральные учреждения культуры, за исключением театров и музеев. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Правительство РФ Фото предоставлено пресс-службой главы республики Адыгея

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«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», — сказано в документе.

Уточняется, что театры и музеи в период нерабочих дней должны выполнять все принятые антиковидные ограничения. Речь идет о систему QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса, держать загрузку не более 50% от общей вместимости, соблюдать санитарные ограничения.