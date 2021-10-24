Иркутск, 24 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 24 октября днём и 25 октября ночью. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, в этот период в западных районах местами ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15−17 м/с.

Снег

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По области прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, в южных районах ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, в северо-восточных районах небольшие, местами умеренные осадки. На дорогах области гололедица.

«По Иркутску ночью 25 октября без существенных осадков, утром и днём небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — отмечают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, «зима» в Приангарье пришла 14 октября: в регионе выпал снег, на дорогах образовалась гололедица.

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