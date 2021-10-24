Кызыл, 24 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Туве выпускники, окончившие вузы с отличием могут претендовать на субсидии при покупке или строительстве жилья. Агентство по делам молодёжи республики принимает документы с 20 октября по 1 декабря 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Субсидии участники программы могут направить на компенсацию части затрат по ипотеке на приобретение или строительство дома в Туве.

Кроме красного диплома, претенденты должны быть не старше 35 лет, работать на территории республики не менее 6 месяцев, а также не иметь жилых помещений на праве собственности.