Братск, Иркутская область, 24 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Житель Братского района Иркутской области Павел Чуднов, рискуя собственной жизнью, спас на пожаре женщину с ребёнком. Как сообщает сегодня, 24 октября, территориальное ГУ МЧС РФ, вечером 21 октября загорелся частный двухквартирный дом в поселке Сосновый Братского района.

МЧС РФ Житель Братского района Павел Чуднов спас на пожаре женщину с ребёнком

Ещё до прибытия пожарных Павел Чуднов вышел в обед из дома во двор за дровами и увидел, что из-под кровли дома напротив идёт дым. Подбежав к горящему строению, он попытался открыть входную дверь, которая была заперта изнутри.

Сильными рывками мужчина взломал дверь и обнаружил, что входной проём полностью охвачен огнём. Павел сбегал за ведром воды, сбил пламя и сквозь плотное задымление прополз в дом.

Услышав плач ребёнка в одной из комнат, он пробрался туда на ощупь и нашел малыша, лежащего на диване рядом с матерью. Мужчина по очереди вынес малыша и его маму из горящего дома, рискуя собственной жизнью. На момент прибытия пожарных одна из квартир была заполнена дымом.

Пожар был ликвидирован в считанные минуты. Павел спас людей и их дом, успев вызвать пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером, 2 октября, произошёл серьезный пожар случился в Усть-Илимске: были спасены 23 человека, ещё 36 человек эвакуированы.

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