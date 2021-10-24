Берлин, 24 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Полное решение проблемы дефицита микросхем для автомобилестроительное промышленности ожидается не ранее 2023 года, заявил председатель правления концерна Daimler Ола Каллениус агентству Reuters.

Enslin Штаб-квартира Daimler в Штутгарте

Каллениус рассказал, что в компании ожидают некоторой стабилизации в цепочке поставок до конца 2021 года. Он отметил, что летом проблема дефицита чипов ухудшилась из-за приостановки заводов в Малайзии в связи с пандемией COVID-19.

При этом глава Daimler подчеркнул, что проблемы с чипами для автопрома сохранятся в 2022 году. Некоторые сложности могут сохраниться и в 2023 году, однако тогда уже можно будет рассчитывать на полное решение этой проблемы.

Проблема дефицита чипов для автомобилестроительной промышленности возникла в конце 2020 года. В 2021 году ведущие компании во всём мире были вынуждены пересмотреть планы по выпуску автомобилей из-за сохраняющейся нехватки электронных компонентов.