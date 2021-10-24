Хабаровск, 24 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Хабаровский хоккейный клуб «Амур» нанес поражение с нулевым разгромным счетом минской команде «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду хабаровской «Платинум-Арены» и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Руслан Педан (13-я минута), Александр Шаров (23-я) и Иван Николишин (54-я, в большинстве).

Отметим, в следующем матче «Амур» 26 октября примет у себя московский клуб ЦСКА, а минское «Динамо» в этот же день на выезде встретится с владивостокской командой «Адмирал».