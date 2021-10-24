Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за возможных смерчей, сильных ливней и сходов селей. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба сочинского муниципалитета.

Смерчь

Сообщается, что из-за надвигающихся на Сочи сильных ливней возможен подъем уровня воды в реках до критических отметок. Жителям города и гостям курорта рекомендовано не оставлять автомобиль вблизи водоемов, около рекламных конструкций, временно отказаться от отдыха у воды.

На море вблизи побережья возможно образование смерчей.