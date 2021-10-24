Лос-Анджелес, США, 24 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» обыграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу гостей со счетом 114:120.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Клипперс» Пол Джордж, который набрал в матче 41 очко.

У «Финикса» самым результативным стал разыгрывающий Джа Морант, набравший во встрече 28 очков.

Отметим, в следующем матче «Мемфис» 25 октября на выезде сыграет с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Клипперс» 26 октября примут у себя команду «Портленд Трэйл Блэйзерс».