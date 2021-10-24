Кызыл, 24 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Туве вынесли приговор 29-летней жительнице Кызыла, обвиняемой в публичной демонстрации порнографических материалов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Верховного суда республики.

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По данным следствия, подсудимая, будучи студенткой, опубликовала в соцсети «ВКонтакте» видео порнографического содержания, тем самым «причинив ущерб общественной нравственности в сфере сексуальных отношений».

«Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании. Известно, что осужденная имеет высшее образование, замужем, имеет двоих малолетних детей, работает», — отметили в суде.

В результате суд признал её виновной и приговорил к 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно. При вынесении вердикта суд учёл молодой возраст девушки и ряд смягчающих обстоятельств.