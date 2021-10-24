Портленд, США, 24 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» разгромил команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась в пользу хозяев со счетом 134:105.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, который набрал в матче 28 очков.

У «Финикса» самым результативным стал защитник Девин Букер, набравший во встрече 21 очко.

Отметим, в следующем матче «Портленд» 26 октября на выезде сыграет с клубом «Лос-Анджелес Клипперс», а «Финикс» 28 октября примет у себя команду «Сакраменто Кингз».