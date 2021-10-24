Париж, 24 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Дом-музей французского писателя Эмиля Золя в городе Медан вновь открылся для посетителей. Об это сообщает газета Le Parisien.

Гаспар-Феликс Турнахон Эмиль Золя

Эмиль Золя прожил в своём доме в Медане (в 30 км от Парижа) последние 24 года жизни — с 1878 по 1902. Там он написал романы «Женское счастье» и «Жерминаль», а также несколько томов цикла о Ругон-Маккарах.

Дом-музей писателя в Медане был закрыт для публики в течение 10 лет. За это время была проведена реставрация основного каменного здания и пристроек.

В двух этих пристроек разместился недавно открытый музей Альфреда Дрейфуса. Эмиль Золя активно выступал в поддержку капитана, обвинённого в шпионаже в пользу Германской империи.

Золя стал одним из самых значительных представителей реализма в литературе. Также писатель занимался публицистикой и политической деятельностью.