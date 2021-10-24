24 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили обвинение главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича в адрес России. По словам чиновника, Российская Федерация якобы присвоила себе украинскую историю.

Мирослава Романенко, , 15:28 — REGNUM Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия якобы присвоила себе украинскую историю.

Аполлинарий Васнецов. Древнерусский город. 1913

«Если мы посмотрим исторические источники, посмотрим документы эпохи Руси, то любой может увидеть, что не применяется ни к Новгороду, ни к Суздалю название Русь. Вначале [название] Русь использовалось только для территорий центральной Украины нынешней, а немного позже, с XII столетия, к Галицко-Волынскому княжеству — к западной Украине. Это и есть Русь», — приводит слова Дробовича РИА Новости.

Украинский чиновник отметил, что Россия эту историю якобы различными путями «присвоила» себе.

«Россия пыталась это наследие себе присвоить, собственно, она это и сделала. И пока у нас не было политической государственности, особо некому было сопротивляться», — подытожил Дробович.

Заявление украинского чиновника обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие критически отнеслись к обвинениям, которые Дробович позволил себе сделать в адрес России. Иные также указали на то, что на Украине существует масса проблем, и гипотетическое переименование государства эти проблемы не решит.

«Сперва из*овняли всё, что нас связывало, и продали память своих предков, как последняя продажная девка, а теперь любыми способами ищут возможность примазаться к той стране, которая свою историю не позволяет перевирать и не торгующей памятью своих предков. Тьфу! Мерзость какая…» — написал Максим О.

«С 2014 года только то и делают, что выясняют, чей борщ и кто как назывался», — посетовал Влад Н.

Древнерусское поселение Tara-eparhiya.ru

«Украина уже в глухом нокауте, можно творить всё что захочешь. Никто уже не соображает, что происходит вокруг», — добавил Михаил С.

«Зачем Украине название «Русь», если она переходит на латиницу?..» — не без сарказма поинтересовался «денег нет, но вы держитесь».

«Сами про*рали имя предков (Русь), а теперь их обокрали. Смех», — пишет «русский взгляд».

«Конечно, надо переименовывать! Сразу уровень жизни в гору пойдёт!» — иронизирует Дмитрий В.

«Самое интересное, что эти вопросы древнерусской истории ещё окончательно не изучены, учёные-историки не имеют единого мнения. А… [бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир] Вятрович «всё знает», цирк полный!» — отреагировал Максим П.

«Ну, украдите у России тоже что-нибудь — переименуйте какой-нибудь город в Москву, в Новгород, в Кострому. Переименуйте Одессу в Биробиджан. Это больше всего подходит», — шутит Марат Т.

«Государство Украина — как больной онкологией на последней стадии, который уверяет себя, что всё хорошо, и строит планы на будущее», — отметил «Русский Солдат».

«Найдите в слове «Украина» слово «Русь». Ребус нового поколения…» — пишет Семен Г.

«Если переименовать, то дела пойдут лучше. Вот снесли памятники Ленину, так как зажили!» — смеется Leonid E.

«Этого Дробовича давно пора на свалку истории. Абсолютно бесполезный прожиратель наших налогов. Так еще и лепит из Украины нацистское государство», — подытожил Дмитрий Б.

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