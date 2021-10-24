Вашингтон, 24 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей со счетом 2:4.

У «Пантерз» забитыми голами отличились оформивший в матче дубль Джонатан Юбердо (18-я и 48-я минуты, обе в большинстве), Оуэн Типпетт (40-я) и Сэм Райнхарт (59-я, в пустые ворота).

В составе «Флайерз» шайбы забросили Клод Жиру (25-я, в большинстве) и Кэм Аткинсон (31-я, в большинстве).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить 27 из 29 бросков по своим воротам. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отличился во встрече результативными действиями

Отметим, в следующем матче «Флорида» 26 октября примет у себя клуб «Аризона Койотс», а «Филадельфия» 28 октября встретится с командой «Эдмонтон Ойлерз».