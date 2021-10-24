Улан-Удэ, 24 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 24 октября произошёл пожар в пятиэтажном доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, горела квартира на пятом этаже.

Главное управление МЧС по Бурятии Пожар в Улан-Удэ

«Личным составом пожарно-спасательной части № 5 из горящей квартиры была спасена женщина. Пожарные передали женщину бригаде скорой помощи», — отметили в ведомстве.

Кроме того, по лестничному маршу из здания были эвакуированы 19 человек.

Открытое пламя спасателям удалось ликвидировать в течение 15 минут. Всего в тушении приняли участие более 20 спасателей, было задействовано восемь единиц техники. Общая площадь возгорания составила 20 кв. метров.